Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Чехия заявила о планах направить снаряды для гаубиц на Украину
Армия
Космонавты с МКС поздравили инженерные войска РФ с праздником
Армия
На российско-белорусских учениях испытают «антидроновый купол»
Общество
ФАС возбудила дело против проекта «Росконтроль»
Наука
Вещества из организма окуней помогут победить супербактерии
Мир
МККК может провести диалог с завладевшими его базой данных хакерами
Мир
США изучают возможный ущерб Западу в случае отключения России от SWIFT
Наука
Автоматизированный ПЦР-тест быстро выявит ВИЧ по клеткам крови
Экономика
Сотовые компании подключат умные электросчетчики
Экономика
Банкам упростят выявление фирм-однодневок

Бразильская певица Эльза Суарес умерла на 92-м году жизни

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 92-м году жизни скончалась известная бразильская певица и композитор Эльза Суарес. Об этом сообщается в заявлении на ее странице в Instagram.

Уточняется, что умерла 20 января в своем доме в Рио-де-Жанейро в 15:45 (21:45 мск) по естественным причинам.

«Икона бразильской музыки, которую считали одной из величайших мировых исполнительниц, певица, завоевавшая звание «Голос тысячелетия», прожила яркую, насыщенную жизнь и оставила в мире след благодаря своему голосу, своей силе и своей решительности», — следует из сообщения на странице певицы в социальной сети.

Суарес начала свою музыкальную карьеру в начале 50-х годов ХХ века. За свою длинную творческую жизнь исполнительница выпустила 34 альбома. Релиз последней пластинки состоялся в 2019 году.

Не менее яркой была и ее личная жизнь. Так, в 1962 году Элза Суарес отправилась в Чили, чтобы поддержать на чемпионате мира по футболу сборную Бразилии. Во время одной из вечеринок у неё завязался роман с нападающим Гарринчей. Спортсмен впоследствии развелся с женой и женился на Суарес. Их общий сын впоследствии умер в 10-летнем возрасте в ДТП.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022