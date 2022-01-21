Бразильская певица Эльза Суарес умерла на 92-м году жизни

На 92-м году жизни скончалась известная бразильская певица и композитор Эльза Суарес. Об этом сообщается в заявлении на ее странице в Instagram.

Уточняется, что умерла 20 января в своем доме в Рио-де-Жанейро в 15:45 (21:45 мск) по естественным причинам.

«Икона бразильской музыки, которую считали одной из величайших мировых исполнительниц, певица, завоевавшая звание «Голос тысячелетия», прожила яркую, насыщенную жизнь и оставила в мире след благодаря своему голосу, своей силе и своей решительности», — следует из сообщения на странице певицы в социальной сети.

Суарес начала свою музыкальную карьеру в начале 50-х годов ХХ века. За свою длинную творческую жизнь исполнительница выпустила 34 альбома. Релиз последней пластинки состоялся в 2019 году.

Не менее яркой была и ее личная жизнь. Так, в 1962 году Элза Суарес отправилась в Чили, чтобы поддержать на чемпионате мира по футболу сборную Бразилии. Во время одной из вечеринок у неё завязался роман с нападающим Гарринчей. Спортсмен впоследствии развелся с женой и женился на Суарес. Их общий сын впоследствии умер в 10-летнем возрасте в ДТП.