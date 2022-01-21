Космонавты с МКС поздравили инженерные войска РФ с праздником

Российский экипаж МКС с орбиты в четверг, 21 января, поздравил инженерные войска РФ с 321-й годовщиной со дня образования.

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с космического корабля «Союз МС-17» передали теплые слова в адрес ветеранов инженерных войск и работников военно-промышленного комплекса.

«Поздравляем военнослужащих, ветеранов инженерных войск и работников военно-промышленного комплекса с профессиональным праздником! Желаем вам и вашим близким здоровья, семейного счастья, благополучия и удачи в делах на благо родины!» — поздравили космонавты.

Как отметил Антон Шкаплеров, инженерные войска РФ являются разноплановыми и технически насыщенными войсками, за свою историю прошли «славный путь служения Отечеству».

«Во все исторические периоды военные инженеры успешно обеспечивали выполнение задач по защите Отечества. Они внесли неоценимый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны!» — подчеркнул он.

Петр Дубров добавил, что в вооруженных конфликтах, в том числе в Афганистане, личный состав инженерных войск неоднократно подтверждал свое мастерство и преданность воинскому долгу.

«Военнослужащие инженерных войск и сегодня эффективно решают задачи по разминированию территорий Сирии и Лаоса, инженерному обеспечению миротворческого контингента в Карабахе. Готовность сил и средств постоянно подтверждается», — заключил Дубров.

21 января свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых уважаемых в армии профессий — военные инженеры. В этот день в 1701 году Петр I издал указ о создании в Москве «Школы пушкарского приказа», где готовили офицеров артиллерии и инженерных войск.