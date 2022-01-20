Постпред РФ при Евросоюзе назвал НАТО инструментом прошлого века

Североатлантический альянс (НАТО), расширение которого представляет риски для нацбезопасности России, является инструментом прошлого века. Такое мнение выразил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в беседе с итальянским агентством ANSA.

«НАТО — это инструмент XX века, а мы живем в XXI. Москва не возражает против расширения ЕС, поскольку он не представляет непосредственных рисков для национальной безопасности России, в то время как расширение НАТО представляет», — отметил Чижов в интервью, опубликованном в четверг, 20 января.

Кроме того, Чижов прокомментировал реакцию России на возможное присоединение Украины к ЕС. По его словам, о такой вероятности можно будет рассуждать только при нормализации нынешнего положения дел в этой стране.

«Украина — страна в глубоком кризисе, и в каком виде она выйдет из этого кризиса, пока неизвестно. В настоящее время мне трудно представить, что ЕС примет Украину в том состоянии, в котором она находится», — указал постпред при Евросоюзе.

20 января президент США Джо Байден заявил, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика. Глава государства добавил, что решение о принятии Украины в Альянс зависит и от того, проголосуют ли за него основные союзники на Западе.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет делать всё возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в альянс. По его словам, ситуация в области европейской безопасности по вине Вашингтона и НАТО стала критической.

Он отметил, что США и НАТО используют Украину как рычаг давления на Москву. В столицах стран альянса выдвигают необоснованные претензии к РФ, заключил Рябков.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

16 января генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готово «выслушать обеспокоенности» России, однако подчеркивал, что на компромисс в вопросе расширения альянс идти не готов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.