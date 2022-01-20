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Постпред РФ при Евросоюзе назвал НАТО инструментом прошлого века

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Североатлантический альянс (НАТО), расширение которого представляет риски для нацбезопасности России, является инструментом прошлого века. Такое мнение выразил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в беседе с итальянским агентством ANSA.

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«НАТО — это инструмент XX века, а мы живем в XXI. Москва не возражает против расширения ЕС, поскольку он не представляет непосредственных рисков для национальной безопасности России, в то время как расширение НАТО представляет», — отметил Чижов в интервью, опубликованном в четверг, 20 января.

Кроме того, Чижов прокомментировал реакцию России на возможное присоединение Украины к ЕС. По его словам, о такой вероятности можно будет рассуждать только при нормализации нынешнего положения дел в этой стране.

«Украина — страна в глубоком кризисе, и в каком виде она выйдет из этого кризиса, пока неизвестно. В настоящее время мне трудно представить, что ЕС примет Украину в том состоянии, в котором она находится», — указал постпред при Евросоюзе.

20 января президент США Джо Байден заявил, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика. Глава государства добавил, что решение о принятии Украины в Альянс зависит и от того, проголосуют ли за него основные союзники на Западе.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет делать всё возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в альянс. По его словам, ситуация в области европейской безопасности по вине Вашингтона и НАТО стала критической.

Он отметил, что США и НАТО используют Украину как рычаг давления на Москву. В столицах стран альянса выдвигают необоснованные претензии к РФ, заключил Рябков.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

16 января генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готово «выслушать обеспокоенности» России, однако подчеркивал, что на компромисс в вопросе расширения альянс идти не готов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

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