Белгородский СК начал проверки после смерти рожениц и младенцев в ЦРБ

Следователи Щебекинского района под Белгородом проводят проверки после публикаций в средствах массовой информации о гибели беременных женщин и младенцев в центральной районной больнице. Об этом сообщили в четверг, 20 января, в региональном управлении Следственного комитета России.

Отмечается, что информация в СМИ о смертях в ЦРБ была опубликована накануне, в публикациях рассказывалось, что в Шебекинской центральной районной больнице скончались семь беременных женщин, а также новорожденные дети, при этом прилагались истории болезни трех пациенток со слов близких погибших.

В ведомстве сообщили, что в ходе проведенной проверки удалось установить личности всех, о ком идет речь в публикации, а также связаться с родными и их представителями.

По предварительным данным, в прошлом году ЦРБ была перепрофилирована в COVID-центр для беременных, где за год скончались семь рожениц, кроме того, погибли и младенцы.

«По фактам гибели в октябре 2021 года двух рожениц и новорожденного (из указанных семи женщин), которые стали известны следователям также из средств массовой информации, организовано проведение доследственных проверок», — говорится на сайте регионального СК.

Уточняется, что на данный момент проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Сообщается, что в результате проверки будет дана оценка полноте оказываемой врачами в больнице медицинской помощи пациенткам.

«Следственное управление просит лиц, которые могут сообщить значимую информацию по происшествиям в Шебекинской ЦРБ, обратиться в следственный отдел по Шебекинскому району или следственное управление по телефонам, указанным на сайте», — добавили в ведомстве.

В конце октября прошлого года сообщалось о том, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил повторно доложить об обстоятельствах дела калининградских врачей роддома № 4.

Речь шла и смерти младенца, которая произошла в 2018 году в медицинском учреждении. Сообщалось, что в ноябре того года в роддом поступила гражданка Узбекистана, которая родила мальчика весом 700 г, ему ввели препарат для работы легких, но через сутки младенец умер.

Версия следствия такова, что главный врач специально ввела младенцу препарат, который вызвал его смерть, чтобы не портить статистику больницы, так как считала, что ребенок так или иначе умрет.

Позже, в 2020 году Бастрыкин поручил проработать уголовное дело, возбужденное в отношении калининградских врачей после смерти новорожденного.

На защиту медиков встало медицинское сообщество.