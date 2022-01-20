Байден объяснил, что подразумевает под «вторжением России на Украину»

Соединенные Штаты посчитают вторжением на Украину любое пересечение границы страны вооруженными силами России, в этом случае Вашингтон будет готов ввести санкции против РФ. Об этом в четверг, 20 января, сообщил журналистам американский президент Джо Байден.

«Если любые, любые российские подразделения двинутся через украинскую границу, это будет вторжение.<…> На это будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я обсуждал с союзниками США, а также очень четко изложил президенту [РФ Владимиру] Путину», — цитирует слова Байдена Wall Street Journal.

В тот же день представитель американской Республиканской партии Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России.

В настоящее время само содержание законопроекта под названием «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях» официально не опубликовали. Известно только, что его внесли на рассмотрение 19 января и направили в комитет по иностранным делам, а также в комитеты по судебной власти и финансам.

По информации Washington Post, законопроект же получил иное название — «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает санкции против ряда российских чиновников, силовиков, журналистов и бизнесменов.

Как отметил 20 января депутат Госдумы Вячеслав Никонов, новый проект антироссийских санкций представляет собой страшилки, которые никогда не работали и не будут работать.

Накануне Байден заявил на пресс-конференции, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут совершать операции с американским долларом. При этом он признал, что такие действия грозят негативным влиянием на экономику Соединенных Штатов.

Ранее, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомтсво многократно подчеркивало, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.