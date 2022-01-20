Кассационный суд отменил запрет определенных действий для Калви

Кассационный суд в четверг, 20 января, отменил меру пресечения основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили «Известиям» в суде.

Таким образом, с него сняли ограничения на выход из дома.

6 августа Калви был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно по делу о растрате 2,5 млрд рублей.

Согласно приговору суда, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok не сможет в течение пяти лет испытательного срока покинуть Россию без разрешения властей, так как обязан отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

При этом суд снял арест с имущества Калви.

Другим фигурантам дела Мещанский суд Москвы назначил условные сроки.

Мещанский суд Москвы счел доводы Калви об отсутствии состава преступления надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам.

Уголовное дело, которое было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160), возбудили в феврале 2019 года. 15 февраля того же года Калви был задержан.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

В ноябре 2020 года Верховный суд России отпустил Калви из-под домашнего ареста, под которым он провел больше года, запретив ему покидать дом ночью и установив для инвестора еще несколько ограничений по передвижению.

Спустя полтора года после ареста участников дела между сторонами было заключено мировое соглашение. ПКБ перечислило банку 2,5 млрд рублей в качестве погашения ущерба, а «Восточный» отозвал иск о его возмещении.

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