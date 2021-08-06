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Дельпаль намерен обжаловать условный приговор по делу Baring Vostok

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Операционный партнер фонда Baring Vostok, француз Филипп Дельпаль, которому Мещанский суд Москвы назначил условный срок по делу о растрате 2,5 млрд рублей, заявил, что попросил своих адвокатов как можно быстрее подготовить документы для обжалования приговора по делу Baring Vostok.

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«Мои коллеги и я полностью невиновны и не совершали преступления. Я уже подписал мою просьбу об апелляции, и я попросил моих адвокатов подготовить необходимые документы, чтобы апелляция была подана очень быстро, потому что я считаю, что вынесенное решение полностью несправедливо», — сказал он журналистам в пятницу, 6 августа.

Он добавил, что не понимает такого правосудия и находится в шоке от «решения, которое потребовало 15 часов».

Ранее сообщалось, что Дельпаль был приговорен к 4,5 годам условно. Другим фигурантам по делу Baring Vostok также были назначены условные сроки. В частности, основатель инвестиционного фонда американец Майкл Калви получил 5,5 года условного срока.

После оглашения приговора Калви назвал его несправедливым, а обвинения оскорбительными.

Уголовное дело, которое было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160), возбудили в феврале 2019 года.

15 февраля того же года Калви был задержан. По версии следствия, инвестор ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций «Первого коллекторского бюро», которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

В ноябре 2020 года Верховный суд России отпустил Калви из-под домашнего ареста, под которым он провел больше года. Однако суд обязал его не покидать дом ночью, не общаться с другими участниками процесса, не посещать «Восточный» и ПКБ. Ему разрешено пользоваться телефоном только для вызова экстренных служб.

Спустя полтора года после ареста участников дела между сторонами было заключено мировое соглашение. ПКБ перечислило банку 2,5 млрд рублей в качестве погашения ущерба, а «Восточный» отозвал иск о его возмещении.

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