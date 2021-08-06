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Калви назвал приговор суда нечестным

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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, которого российский суд приговорил к 5,5 года условного срока по делу о растрате 2,5 млрд рублей, назвал приговор нечестным, а обвинения оскорбительными.

«[Быть приговоренным по этому делу] глубоко оскорбительно для меня как для профессионала в области инвестиций. Я считаю этот приговор глубоко несправедливым», — заявил Калви.

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Он отметил, что примет решение об обжаловании приговора после его изучения. По его словам, у этого дела нет ущерба, нет преступного состава и нет потерпевших.

«Мы были реалистами и прагматиками, понимая историю этого дела. С другой стороны, мы видели, что нас обвиняют в преступлении, которого никогда не было. Нам нужно прочитать, изучить полный текст приговора, чтобы определить наши дальнейшие действия, в том числе решить, обжаловать его или нет», — подчеркнул американец.

Ранее в этот день суд приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о растрате 2,5 млрд рублей.

Согласно приговору суда, Калви не сможет в течение пяти лет испытательного срока покинуть Россию без разрешения властей, поскольку обязан отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

При этом другим фигурантам дела Мещанский суд Москвы назначил условные сроки.

Операционного партнера фонда Baring Vostok, француза Филиппа Дельпаля приговорили к 4,5 года условно. Директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно, партнера компании Вагана Абгаряна — к четырем годам шести месяцам условно, бывшего генерального директора компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова — к четырем годам, экс-директора банка «Восточный» по инвестициям Александра Цакунова — к четырем годам, бывшего председателя правления банка Алексея Кордичева — к трем годам шести месяцам.

Отмечается, что Мещанский суд Москвы счел доводы Калви об отсутствии состава преступления надуманными и правдивыми лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным доказательствам.

Также Мещанский суд снял арест с имущества основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Уголовное дело, которое было переквалифицировано с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на растрату (ч. 4 ст. 160), возбудили в феврале 2019 года.

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