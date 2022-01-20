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ЦБ предложил запретить финорганизациям инвестировать в криптовалюты

Банк России предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты
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Центробанк РФ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Об этом в четверг, 20 января, говорится в докладе регулятора.

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По мнению аналитиков Банка России, криптовалюты создают риски для российского финансового рынка, они могут нести системные угрозы при отсутствии ограничений и вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций.

В ЦБ добавили, что использование криптовалют при расчете за товары и услуги создает риск утраты суверенитета национальной валюты и подрыва денежного обращения.

«Полагаем, что ввиду существенных негативных эффектов, которые он оказывает на энергетическую, экологическую и производственную сферы, целесообразно реализовать комплекс мер по его ограничению», — говорится в докладе.

Банк России предлагает ввести запрет на выпуск и организацию обращения криптовалюты на территории, а также установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за работы, товары и услуги.

«Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами», — сообщил регулятор.

Помимо этого, ЦБ предлагает ввести запрет на майнинг криптовалют.

Ранее в этот день Bloomberg сообщил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в стране. По данным издания, служба выступила за данный запрет, так как платежи, произведенные в криптовалюте, являются трудноотслеживаемыми.

В декабре Набиуллина выступила против использования российской финансовой инфраструктуры для сделок с криптовалютами. Она заверила, что регулятор может реализовать это ограничение.

3 декабря в ЦБ сообщили, что оказание финорганизациями услуг, связанных с криптоактивами, не отвечает интересам инвесторов и несет большие риски.

В июле 2020 года глава государства Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа.

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