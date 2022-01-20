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Врач сообщила о недостатке умных часов

Врач Мирная сообщила о недостатке умных часов
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Умные браслеты, часы и другая носимая электроника не являются медицинскими изделиями, так как они не обладают для этого достаточной точностью. Об этом в четверг, 20 января, рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Светлана Мирная.

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Носимые гаджеты «очень примерно» измеряют пульс, шаги и потраченные калории, потому что они не могут оценить все нюансы работы организма.

«Их преимущество заключается в том, что они могут быть для пациента дополнительным стимулом для расширения физической активности даже в качестве шагомера. То есть эти условные 10 тыс. шагов, которые рекомендуется проходить, пациент может оценивать с помощью таких приборов», — приводит «Газета.Ru» слова Мирной.

Она отметила, что умные часы и браслеты могут быть использованы, чтобы примерно оценить параметры активности человека.

При назначении медицинских препаратов или процедур нельзя опираться на данные носимых устройств.

«Отдельно хотелось бы сказать про фазы и качество сна, которое такие приборы иногда определяют. Здесь тоже большие сомнения в хорошей точности этих приборов <…> На часы в этом вопросе я бы не ориентировалась», — заключила специалист.

22 декабря психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Алина Смирнова заявила, что чувство одиночества, появляющееся при чрезмерном увлечении гаджетами, можно преодолеть, если избегать бесцельного использования смартфона.

Специалист отметила, что одинокий человек может улучшить свою жизнь за счет общения на форумах по интересам, участия в командных видеоиграх и онлайн-обучения.

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