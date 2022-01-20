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Песков прокомментировал обращение к Путину по признанию ЛНР и ДНР

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В Госдуме должно состояться голосование по поводу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в четверг, 20 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская. Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», — заявил он.

Отвечая на вопрос, какова позиция президента России Владимира Путина как лидера «Единой России» по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему «нечего добавить по этой теме».

Представитель Кремля также отметил, что президент об этом письме пока не знает.

Днем ранее в Госдуму внесли проект обращения к Путину «о необходимости признания ДНР и ЛНР». В проекте, в частности, отмечается, что подобное признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

Тогда Песков отмечал, что в Кремле пока не видели проекта обращения депутатов к главе государства.

В тот же день посольство РФ в Соединенных Штатах заявило, что после ряда заявлений Вашингтона об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе, а также о возможности Москвы вторгнуться в Киев с территории Белоруссии Россия призывает США прекратить истерики, а также нагнетание напряженности вокруг проблемы Донбасса.

31 декабря 2021 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения. По его словам, власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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