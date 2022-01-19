В Кремле оценили обращение депутатов с просьбой признать ДНР и ЛНР

В Кремле пока не видели текста обращения с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил 19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в среду в Госдуму внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину «о необходимости признания ДНР и ЛНР». В проекте, в частности, отмечается, что подобное признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

В свою очередь, Песков добавил, что в Кремле не видели проекта обращения депутатов к главе государства.

Ранее в этот день посольство РФ в Соединенных Штатах заявило, что после ряда заявлений Вашингтона об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе, а также о возможности Москвы вторгнуться в Киев с территории Белоруссии Россия призывает США прекратить истерики, а также нагнетание напряженности вокруг проблемы Донбасса.

31 декабря 2021 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения. По его словам, власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.