Средняя цена автомобиля с пробегом в России превысила 1 млн рублей

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в январе 2022 года составила 1 млн 049 тыс. рублей. Об этом 20 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным аналитиков, рост цен на вторичном рынке подстегивается за счет инфляции, а также нехватки новых машин у дилеров. На фоне этого россияне активнее мониторят рынок автомобилей с пробегом.

Так, по отношению к декабрю 2021 года подержанные легковые автомобили подорожали в среднем на 8%, или 79 тыс. рублей. Если сравнивать их с показателем января 2021-го (688 тыс. рублей), то с тех пор средняя цена подержанных машин увеличилась на 52%, или на 361 тыс. рублей. Таким образом, за год автомобили с пробегом в России стали дороже в 1,5 раза.

24 декабря сообщалось, что специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какой автомобиль в России является абсолютным лидером по стоимости владения.

Так, на первом месте по стоимости содержания находится Lada Xray. Один километр пробега этого высокого хетчбэка обходится в 7,5 рубля.