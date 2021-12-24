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Эксперты назвали автомобили-лидеры по стоимости содержания

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели 24 декабря исследование и выяснили, какой автомобиль в России является абсолютным лидером по стоимости владения.

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Так, на первом месте по стоимости содержания находится Lada Xray. Один километр пробега этого высокого хетчбэка обходится в 7,5 рубля.

На втором месте находится Lada Granta. Стоимость одного километра пробега автомобиля оценивается в 7,6 рубля. Третье место занимает Lada Vesta — 7,7 рубля.

В топ-5 автомобилей по стоимости владения входят также Lada Largus (8,4 рубля/км) и Renault Duster (8,9 рубля/км).

Методика исследования учитывает основные расходы, которые несет владелец автомобиля: страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо — в зависимости от условий и региона эксплуатации. При этом в качестве ключевых параметров для расчета выступают следующие: период владения автомобилем — три года, суммарный пробег — 45 тыс. км, возраст владельца — 35 лет, стаж вождения — 10 лет.

6 декабря сообщалось, что в России в ноябре продано 125 466 автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Однако в годовом выражении результат января–ноября 2021 года всё же положительный — 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

Между тем, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ, декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей. Ожидается, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся.

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