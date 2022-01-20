Республиканцы отреагировали на пресс-конференцию Байдена

Представители Республиканской партии отреагировали на пресс-конференцию президента США Джо Байдена, сообщает телеканал «Известия».

В Twitter партии республиканцы резюмировали: у Байдена нет планов ни на что. В ходе своего выступления президент США пожаловался на мешающих работать оппонентов. Байден заявил, что республиканцы тормозят его усилия.

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