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США сочтут «вторжением» любое передвижение войск РФ через украинскую границу

Псаки объяснила, что Белый дом подразумевает под «вторжением на Украину»
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Соединенные Штаты будут считать «вторжением» на Украину любое передвижение войск РФ через украинскую границу. Об этом заявила в среду, 19 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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По ее словам американский лидер Джо Байден указывал президенту России Владимиру Путину на этот факт, а также на последующий ответ США.

«Президент Байден четко говорил российскому президенту: если какие-либо военные силы России пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников», — отметила Псаки.

Он подчеркнула, что Москва разработала «масштабную стратегию», которая касается не только «военных действий» на Украине, в том числе «кибератаки и тактики использования нерегулярных вооруженных формирований».

При этом сам Джо Байден на своей пресс-конференции в среду высказался по поводу возможного саммита США и РФ на фоне ситуации вокруг Украины, указав на существующую возможность переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Кроме того, американский лидер пригрозил «катастрофой» России в случае якобы «вторжения» на территорию Украину. По его словам, если Москва решится на этот шаг, то должна быть готова к серьезным последствиям для российской экономики. Байден уточнил, что пойдет об усилении США своего присутствия в Восточной Европе.

Он также пообещал ответить РФ зеркально в случае кибератак на Украину.

Ранее, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

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