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Кибератака на Красный крест могла привести к потере данных 515 тыс. человек
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Кибератака на Красный крест могла привести к потере данных 515 тыс. человек

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Международный комитет Красного Креста (МККК) подвергся кибератаке, в результате которой могли быть похищены содержащиеся в базе данных конфиденциальные сведения о 515 тыс. человек. Об этом сообщила в среду, 19 января, женевская штаб-квартира гуманитарной организации на сайте.

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В настоящее время ничто не указывает на то, что утечка данных действительно имела место. Однако в МККК обеспокоены «потенциальным риском» предания огласке сведений о людях.

Судя по информации организации, в результате атаки могли быть скомпрометированы личные данные и конфиденциальная информация более чем 515 тыс. человек, находящихся в крайне уязвимом положении, в том числе разлученных со своими семьями из-за конфликта, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести и членов их семей, а также лиц, находящихся под стражей. Речь идет о данных, которые поступили ранее из «не менее чем 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца».

Отмечается, что в настоящий момент не известно, кто стоит за предпринятой на этой неделе «изощренной атакой против компьютерных серверов, содержащих информацию МККК».

«Нападение на данные пропавших без вести людей еще больше усугубляет муки и страдания их семей. Мы все потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация может быть направлена ​​и скомпрометирована», — сказал генеральный директор МККК Роберт Мардини.

Мардини призвал совершивших кибератаку лиц не предавать огласке данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их и не использовать каким-либо иным образом.

При этом отмечается, что МККК из-за нападения вынужден отключить системы, лежащие в основе работы по восстановлению семейных связей. В организации в настоящий момент работают, чтобы как можно быстрее найти обходные пути для продолжения этой работы.

Ранее в среду Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что продолжает расследование кибератаки на украинские государственные информационные ресурсы, произошедшей в ночь на 14 января.

В ночь на 14 января сайты МИД Украины, минобрнауки, министерства аграрной политики и продовольствия подверглись так называемой массированной кибератаке. Хакеры разместили сообщения, предупреждающие жителей страны «бояться и ожидать худшего».

Кроме того, в появившихся сообщениях украинцев предупреждали о том, что якобы личная информация жителей страны, которая загружена в «общую сеть»​​, будет уничтожена без возможности восстановления.

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