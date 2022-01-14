На сайтах трех украинских министерств разместили угрозы гражданам

Сайты нескольких украинских министерств подверглись атаке хакеров. В результате угрозы в адрес жителей Украины появились на сайтах МАДа страны, минобрнауки, министерства аграрной политики и продовольствия. Об этом стало известно в пятницу, 14 января.

«Украинец! <…> Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА (запрещена в РФ), за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в сообщении.

Там также утверждается, будто вся личная информация жителей страны загружена в «общую сеть»​​, и все данные на компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления.

21 декабря американская газета New York Times сообщила, что Соединенные Штаты и Великобритания тайно отправили на Украину группу специалистов в области кибербезопасности. Как уточняется, Запад хочет помочь Киеву быть готовым к якобы готовящимся кибератакам.