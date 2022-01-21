В российский прокат вышел самый скандальный участник Каннского кинофестиваля 2021 года — драма о взрослении «Фальшивомонетчик», он же «День флага», режиссерская работа Шона Пенна с ним самим и его дочерью в главных ролях . На периферии сюжета — история реального афериста Джона Фогеля, печально известного фальшивомонетчика и грабителя банков. Но главный персонаж фильма — дочь Фогеля Дженнифер, по мемуарам которой и снята картина. Эту девушку сыграла Дилан, пытаясь передать сложнейшую гамму отношений дочери и отца на экране. «Известия» поговорили с семейством Пенн о сложностях на площадке, любви к темному залу и жажде правды.

«Без этих двоих фильма бы просто не было»

— Шон, скажите, почему для вас так важно выпустить этот фильм именно в кинотеатрах?

— Ну люблю я это от всей души, что тут сделаешь? Ты приходишь в темное помещение с какими-то незнакомыми людьми, и вы вместе смотрите фильм. Это и есть кино! Мне невероятно повезло выпустить свой фильм именно на больших экранах. Я не знаю, к чему всё идет, но не питаю никаких ложных надежд на будущее: не думаю, что народ изголодается по вдумчивым фильмам. Поэтому лучше воспользоваться своим шансом сейчас.

— Действие фильма разворачивается в 70-х, 80-х, 90-х годах. Наверное, огромным удовольствием было окунуться в такие разные эпохи, надеть ту одежду, создать эти миры на экране?

— У нас работали великолепный художник-постановщик Крэйг Сэнделлс и замечательный художник по костюмам Патти Хендерсон. Они были частью нашего маленькой, но очень дружной команды, которая зверски впахивала, чтобы снять этот фильм. Временами было очень сложно. Патти, например, работала вообще без выходных.

Не думаю, что народ изголодается по вдумчивым фильмам Шон Пенн на съемках фильма Фото: Кинопоиск/Экспонента

У меня всегда сразу есть очень четкое представление о том, как всё должно выглядеть, но если вдруг кто-то подкидывает идею получше, я буквально прихожу в восторг. И я получал много таких идей от них обоих. Мне никогда еще не доводилось работать с таким отзывчивым, изобретательным и исполнительным художником по костюмам. Это выражалось не только в ее работе со мной как с режиссером, но и во взаимодействии с актерами. Вот вам один секрет обо мне: когда мне что-то нравится, я начинаю хихикать. Так вот, на съемках я постоянно хихикал, когда Патти рассказывала мне о своих идеях или показывала всякие вещи. Когда понимаешь, что вокруг работают люди, на которых можно положиться, это снимает огромный груз с твоих плеч. Когда ты заранее знаешь, что точно одобришь костюм еще до того, как увидишь его на актере. Потом что он всегда будет намного лучше, чем ты себе представлял. Патти великолепна. Ну а с Крэйгом мы вообще понимали друг друга с полуслова, он мгновенно вникал в мою эстетику, причем максимально полно. В общем, без этих двоих фильма бы просто не было, они сыграли ключевую роль.

— У вас было немало сложностей во время производства. Так, например, над фильмом работали два монтажера — один до COVID-19, другой уже во время пандемии. Как все это происходило?

— Да, с монтажом это была засада. Я до этого как-то уже привык работать с Джеем Кэссиди, но он на тот момент был занят на других проектах. В итоге на этом фильме я сотрудничал с двумя просто невероятными женщинами — Вальдис Оускарсдоуттир и Мишель Тесоро. С Вальдис мы работали до COVID-19, а в начале пандемии она вернулась в Исландию, к себе домой. Спустя несколько месяцев я решил вновь засесть за монтаж, и тогда продюсер Билл Хорберг познакомил меня с Мишель. Ее работу над «Ходом королевы» («Ферзевый гамбит») я считаю гениальной. Она представила идею реструктуризации материала, собрала воедино нашу с Вальдис работу и дополнила своим видением. Мне повезло, что наши продюсеры собрали дополнительные средства, которые позволили нам вернуться к материалу и поработать над ним снова. Просто доделать всё так, как нужно.

Не думаю, что народ изголодается по вдумчивым фильмам Кадр из фильма «Фальшивомонетчик» Фото: Кинопоиск/Экспонента

«Это что за хрень такая?»

— Роль матери Дженнифер играет Кэтрин Уинник, и играет прекрасно. Расскажете о ней? Дилан, вы тоже подключайтесь к разговору!

Дилан Пенн: Ну, что я могу сказать? Конечно, это восторг. «Мне очень понравилось с ней работать», как это обычно говорят. Кэтрин добрая и легко сходится с людьми. Но на площадке пришлось устанавливать другие отношения, где мы не могли быть теми, кто мы за кадром. У Кэтрин, например, черный пояс по карате. Однажды нам пришлось снимать очень активную сцену, и благодаря Кэтрин всё прошло безумно весело.

Шон Пенн: Кэтрин восемь лет снималась в «Викингах», и я знал, что она одинаково великолепна и в боевых искусствах, и в бизнесе. Она профессионально занималась и тем и другим, прежде чем прийти в актерскую профессию. Она необычный человек с необычным жизненным путем. Я искал места для съемок, но у нас в тот момент всё еще не было актрисы на роль матери главной героини. Кэтрин записалась на кастинг, и я подумал: если хочет попробовать — пусть пробует. А дальше было так: еще до того, как мы начали говорить, как только она вошла в зал, я решил — именно она получит роль. Идеальное попадание. Я очень рад, что выбрал ее, и не только из-за ее актерских способностей. Кэтрин не просто хорошо играет — она еще очень дисциплинированный и трудолюбивый человек. Она относится к работе со всей серьезностью, она доверялась мне и всегда была готова пробовать что-то новое.

— У вас в фильме появляется Amphicar — автомобиль, который превращается в лодку. У Бонда позаимствовали?

Шон Пенн: У парня, который сдавал нам домик на озере для съемок, был еще один неподалеку, и однажды он пригласил нас немного выпить после работы. Мы приехали туда и увидели это чудо. Я никогда раньше таких не видел. «Это что за хрень такая?» — говорю. Он давай рассказывать, что это такое, и я сразу решил, что надо как-то эту удивительную штуку использовать. На следующий день он пригнал авто на площадку, и мы сняли сцену с ним. Еще одна счастливая случайность, одна из многих на этом проекте.

Не думаю, что народ изголодается по вдумчивым фильмам Актерский состав фильма «Фальшивомонетчик» на 74-м Каннском кинофестивале Фото: Global Look Press/Serge Arnal

— Дилан, в фильме есть важная сцена с вашим участием. Та, где Дженнифер приходит к декану университета и в какой-то момент ее разоблачают: она не совсем та, за кого себя выдает. Вы прекрасно справились!

Дилан Пенн: Обожаю эту сцену. Это очень важный момент, где Дженнифер впервые осознаёт, почему именно она хочет быть честной, что не ответственна за то, что с ней случилось. Мне кажется, очень трудно бывает рассказать правду, когда от этого зависит что-то очень важное в твоей жизни и ты пытаешься получить какую-то выгоду из своего молчания. Особенно когда у тебя тяжелое прошлое, как в случае Дженнифер. То, что она пишет, говорит само за себя, и ее работы — самая честная составляющая внутреннего роста. Этот момент определяет всё ее будущее. В ее прошлом было много лжи, но теперь ее карьерная цель — посвятить себя раскрытию правды, и это прекрасно, мне кажется.

«Приходил домой и внимательно слушал Лану Дель Рей»

— В фильме очень много музыки. Расскажите, как появился саундтрек?

Шон Пенн: Там звучат композиции Эдди Веддера, Глена Хансарда и Cat Power. Знаете, когда я думаю о своих фильмах, то понимаю, что я действительно очень американский режиссер, стопроцентно. То, что я американец, и есть причина, по которой я снимаю фильмы. И среди всех великих певцов этой страны лучше всего воплотил бы голос моей души только Эдди Веддер . Поэтому каждый раз, когда я задумываю кино, начинаю думать, где там прозвучит голос Эдди — и согласится ли сам Эдди на это.

Когда работа пошла и Эдди начал писать песни, я подумал, что здесь, в отличие от фильма «В диких условиях», главный персонаж женский. Мне хотелось создать музыкальный близнец Дилан. Так Эд стал своеобразным крестным отцом образовавшейся группы, куда вошли Глен Хансард и Cat Power. Сначала мы с Эдом и Гленом обсуждали разных артистов, я приходил домой и внимательно слушал, например, Лану Дель Рей. Я закрывал глаза и пытался найти в ее звучании качества, присущие Дилан. Кто мог бы стать для Дилан тем, кем для меня является Эдди Веддер? Голосом ее души? В какой-то момент мне пришла идея спросить все-таки у самой Дилан…

Не думаю, что народ изголодается по вдумчивым фильмам Кадр из фильма «Фальшивомонетчик» Фото: Кинопоиск/Экспонента

Дилан Пенн: А я предложила Cat Power. Мне всегда очень нравился ее грубый необработанный голос.

Шон Пенн: Да, а я раньше только слышал о Cat Power, но никогда не сталкивался с ее творчеством напрямую. В общем, я проделал то же самое упражнение — закрыл глаза, размышлял о Дилан в роли Дженнифер, слушал голос и понял: вот оно! По-моему, Эд связался с ней. Она согласилась и вступила в игру. Так и образовался этот союз.

— Эдди пригласил свою дочь Оливию спеть для фильма — получается, вы оба привлекли своих детей в этот проект?

Шон Пенн: Одна из главных тем этого фильма — воздействие на невинность. Чтобы как-то вернуться к этому ощущению, мне нужно было, чтобы в финале фильма прозвучал молодой, чистый женский голос. И Оливия подошла как нельзя лучше. Мне это показалось очень трогательным.

Дилан Пенн: А еще присутствие дочери Эдди, Оливии, как бы замыкает круг. Это своего рода музыкальная репрезентация взаимоотношений Джона и Дженнифер.

Шон: Да, просто было понятно, что это и есть самый правильный вариант.

— Какого восприятия публики вы бы хотели? Что надо зрителю вынести из фильма?

Дилан Пенн: У Дженнифер была глубокая потребность раскрывать правду, поскольку в ее жизни было слишком много неправд. Более того, ее жизнь фактически вся состояла из лжи. Поэтому она занялась журналистикой, и через это лежал мой путь к пониманию персонажа и реального человека в его основе. Дженнифер всегда стремится раскопать правду. И это меня особенно в ней восхищает. Мне кажется, что ее история важна для нашего времени.

Не думаю, что народ изголодается по вдумчивым фильмам Кадр из фильма «Фальшивомонетчик» Фото: Кинопоиск/Экспонента

Шон Пенн: Я думаю, цель любого кино, будь то жестокая драма, история триумфа или что угодно, — в том, чтобы зритель, выходя из кинотеатра, чувствовал себя менее одиноким во всех смыслах.