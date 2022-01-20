СМИ узнали о разработке США ограничений на поставки электрочипов в РФ

Администрация США предупредила американских производителей электронных чипов о возможных ограничениях на экспорт в РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в среду, 19 января, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Белый дом призвал представителей американской индустрии чипов готовиться к новым ограничениям на экспорт в Россию.

По тем же данным, речь может идти об ограничении доступа к глобальному рынку электроники.

Как говорится в сообщении, члены совета нацбезопасности предупредили руководителей ассоциации полупроводниковой промышленности о необходимости быть готовыми к «беспрецедентным действиям против РФ» в случае эскалации вокруг Украины.

13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает законопроект США о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона. Она также отметила, что всё более деструктивную и антироссийскую позицию занимает и ЕС вместо попытки серьезно разобраться в причинах продолжающейся гражданской войны на Украине и стремления помочь в разрешении конфликта.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия найдет альтернативы в случае новых санкций Соединенных Штатов. Он добавил, что на Западе недооценивают роль РФ в современном мире, а также ее потенциал.

Накануне группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. В частности, ограничения включают в себя запрет на операции с первичным и вторичным государственным долгом РФ.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. Москва неоднократно отвергала подобные данные.