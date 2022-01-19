Зеленский записал видеообращение к украинцам из-за слухов о «вторжении» РФ

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к гражданам страны, назвав информацию о «вторжении России» слухами. Ролик опубликован 19 января на странице президента в Facebook.

По словам Зеленского, «вторжение» якобы началось еще в 2014 году.

«Эти риски существуют не один день, и они не стали больше. Большим стал ажиотаж вокруг них», — обратился он к украинцам.

По мнению президента Украины, атака идет не на землю, а на нервы граждан страны, на инвесторов и бизнес.

«Ослабить Украину, чтобы вынудить к уступкам и создать такой фон, чтобы наше «нет» звучало слабее», — продолжил он.

Украинский лидер также призвал сограждан не поддаваться панике и не снимать деньги со счетов, успокоиться и «не бежать за солью и спичками».

Как отмечает портал «Страна.ua», распространением слухов о мнимом вторжении России на Украину, США могут пытаться вынудить Киев исполнять Минские соглашения.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины последствия для России будут «калечащими». Кроме того, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

При этом в Киеве также подчеркивали, что не видят никаких признаков подготовки вторжения. Так, 30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военных «не является критичной», а сама Россия «вообще не готова сейчас к наступлению».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.