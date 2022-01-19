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Гаврилов допустил прорыв на встрече по безопасности Лаврова и Блинкена

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На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности. Об этом 19 января заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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В эфире телеканала «Россия 24» он выразил надежду на здравый смысл американской стороны и прагматизм американских коллег.

Ранее в среду стало известно, что Блинкен встретится в пятницу в Женеве с Лавровым после поездок в Киев и Берлин. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о проработке этой встречи.

Также в этот день Блинкен заявил, что американская сторона не планирует на переговорах в Женеве 21 января передавать Лаврову письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности.

По его словам, Вашингтону неясно, какие из российских требований к США в сфере безопасности являются ключевыми для Москвы. При этом ряд из них для Белого дома неприемлем.

Ранее Лавров призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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