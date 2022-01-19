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В «Аэрофлоте» прокомментировали скандал с Волочковой на борту самолета

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В авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали скандал с участием балерины Анастасии Волочковой на борту самолета. Как рассказали 19 января в пресс-службе авиаперевозчика, Волочкова употребляла алкоголь и отказывалась надеть медицинскую маску.

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«Во время выполнения рейса SU325 Мале–Москва 18 января экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

В авиакомпании добавили, что в ответ на просьбы бортпроводников о необходимости соблюдения правил артистка материлась и отказывалась выполнять требования экипажа, в частности надеть маску. Нарушения были зафиксированы в установленном порядке, в том числе с помощью фото и видео.

Балерине вынесли устные и письменное предупреждения.

18 января Волочкова возвращалась с Мальдивских островов в Москву. По словам пассажиров, скандал длился час и повлиять на балерину не удалось. После прилета рейса в Шереметьево полицейские сопроводили балерину вместе с ее спутником в отделение полиции.

В этот же день источник «Известий» рассказал, что во время рейса экипаж изъял у артистки бутылку крепкого алкогольного напитка. Собеседник также отметил, что балерина сорвала маску с бортпроводника, а сам экипаж назвала прислугой. После этого к ней вышел капитан воздушного судна и провел беседу, в ходе которой артистка вела себя уже более прилично.

В отношении балерины были составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») и ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Ответственность по этим статьям предполагает арест до 15 суток, а также штраф до 30 тыс. рублей.

В беседе с «Известиями» Анастасия Волочкова заявила, что намерена подать в суд на члена экипажа, который, с ее слов, спровоцировал конфликт.

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