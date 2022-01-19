Волочкова устроила скандал в самолете из-за маски

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надеть маску. Кадры инцидента появились во вторник, 18 января, в Instagram.

Волочкова возвращалась с Мальдивских островов в Москву. Балерину не устроило требование надеть маску, которое сейчас является обязательным на всех авиарейсах. На видео Волочкова ругается с бортпроводниками и стюардессами.

По словам пассажиров, скандал длился час и повлиять на балерину толком не удалось. Автор ролика подчеркнул, что пассажиры опасались, что самолет совершит незапланированную посадку.

В Шереметьево Волочкову встретили полицейские.

Ранее, 17 января, летевшего в Екатеринбург пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску. Перед взлетом из-за нежелания соблюдать правила и надевать маску мужчина устроил скандал с бортпроводниками. Те вызвали правоохранителей, которые сняли его с рейса.