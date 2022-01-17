Летевшего в Екатеринбург пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

Жителя Урала сняли с рейса авиакомпании «Победа» за отказ надеть маску. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает портал Е1.ru.

По информации издания, он вместе с женой намеревался вылететь из Сочи в Екатеринбург. Перед взлетом из-за нежелания соблюдать правила и надевать маску он устроил скандал с бортпроводниками. Те вызвали правоохранителей, которые сняли мужчину с рейса.

По словам очевидца, пассажир с улыбкой вышел вместе с женой. Из-за инцидента самолет, ехавший в сторону взлетной полосы, вынужден был вернуться обратно к аэропорту.

В результате вылет воздушного судна задержали.

Ранее, 13 декабря, за нежелание надеть маску вывели из самолета пассажира рейса Ульяновск–Москва. На неоднократные замечания командира воздушного судна, а также прибывших на борт сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не отреагировал. Сотрудники транспортной полиции задержали дебошира и доставили в дежурную часть полиции в аэропорту города Ульяновска для разбирательства.