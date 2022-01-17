Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Канада посоветовала гражданам не ездить без необходимости на Украину
Мир
Береговая охрана Японии сообщила о запуске баллистической ракеты КНДР
Армия
Атомная подлодка «Самара» вернется на Тихоокеанский флот в 2023 году
Мир
ЕС проведет три крупных саммита в ближайшие месяцы
Мир
США объявят подробности будущих контактов с РФ на следующей неделе
Мир
Движение в Босфорском проливе восстановлено
Мир
НАТО выразила готовность к диалогу о сокращении вооружения с Россией
Мир
ФБР установило личность захватившего синагогу в Техасе
Интернет
РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к странице делегации РФ в Вене
Армия
Двадцать самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в РФ

Летевшего в Екатеринбург пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителя Урала сняли с рейса авиакомпании «Победа» за отказ надеть маску. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает портал Е1.ru.

По информации издания, он вместе с женой намеревался вылететь из Сочи в Екатеринбург. Перед взлетом из-за нежелания соблюдать правила и надевать маску он устроил скандал с бортпроводниками. Те вызвали правоохранителей, которые сняли мужчину с рейса.

По словам очевидца, пассажир с улыбкой вышел вместе с женой. Из-за инцидента самолет, ехавший в сторону взлетной полосы, вынужден был вернуться обратно к аэропорту.

В результате вылет воздушного судна задержали.

Ранее, 13 декабря, за нежелание надеть маску вывели из самолета пассажира рейса Ульяновск–Москва. На неоднократные замечания командира воздушного судна, а также прибывших на борт сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не отреагировал. Сотрудники транспортной полиции задержали дебошира и доставили в дежурную часть полиции в аэропорту города Ульяновска для разбирательства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022