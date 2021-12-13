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Дебошира сняли с рейса Ульяновск — Москва из-за отказа надеть маску

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Пассажира рейса Ульяновск — Москва, который отказался надеть маску, сняли с рейса. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

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«При посадке на борт самолета пассажир отказался надеть средства индивидуальной защиты. На неоднократные замечания командира воздушного судна, а также прибывших на борт сотрудников полиции прекратить противоправные действия пассажир не отреагировал. Находясь на борту самолета, гражданин оскорблял членов экипажа и полицейских, вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной полиции задержали дебошира и доставили в дежурную часть полиции в аэропорту города Ульяновска для разбирательства.

«В отношении гражданина составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» и по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — добавили в ведомстве.

8 декабря пассажир рейса Магадан — Новосибирск устроил драку на борту самолета. Во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел. После приземления в аэропорту Новосибирска дебошира передали сотрудникам МВД. Сообщалось, что мужчина мог находился в состоянии алкогольного опьянения.

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