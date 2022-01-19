Источник рассказал об опьянении устроившей скандал на борту самолета Волочковой

Во время рейса, на котором российская балерина Анастасия Волочкова устроила скандал из-за нежелания надеть маску, экипаж изъял у артистки бутылку крепкого алкогольного напитка. Об этом сообщил 19 января «Известиям» источник.

По его словам, было видно, что Волочкова находится в состоянии алкогольного опьянения. Он отметил, что до начала скандала балерина вела себя спокойно, но когда ее попросили не забывать о соблюдении масочного режима, она начала «буянить».

Источник «Известий» рассказал, что Волочкова сорвала маску с бортпроводника, называла экипаж прислугой. После этого к ней вышел капитан воздушного судна и провел с ней беседу, в ходе которой артистка вела себя уже вполне прилично.

18 января Волочкова возвращалась с Мальдивских островов в Москву. По словам пассажиров, скандал длился час и повлиять на балерину не удалось. В Шереметьево Волочкову вместе с ее спутником встретили полицейские. Артистка и ее спутник пробыли в отделении несколько часов.

По словам Волочковой, ее задержали за то, что она не уступила ребенку место в самолете. Корреспондент «Известий» также уточнил, не было ли связано задержание с нарушением масочного режима на борту самолета, на что Волочкова ответила, что маска у нее всегда с собой. Балерина заявила, что намерена подать в суд на члена экипажа, который, по ее словам, спровоцировал конфликт.

Правоохранительные органы составили в отношении Волочковой административные протоколы. Материалы составлены по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), также по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Ответственность по указанным статьям предполагает арест до 15 суток, а также штраф до 30 тыс. рублей. Также в полиции заявили, что женщина вела себя неадекватно и оскорбляла правоохранителей. В ведомстве также отметили, что у артистки наблюдалось алкогольное опьянение.