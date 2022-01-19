Волочкова подаст в суд на стюарда после скандала на борту «Аэрофлота»

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая оказалась в центре скандала на рейсе SU 325 авиакомпании «Аэрофлот» с Мальдивских островов, и ее спутник Сергей рассказали «Известиям» о сути произошедшего. По словам артистки, она намерена подать в суд на члена экипажа, который, по ее словам, спровоцировал конфликт.

«Мы с Настей сидели в самолете. Там было очень много детей, и все они подходили просто посидеть, пообщаться. Настя им подарки какие-то дарила. И в какой-то момент я принес кофе и передал Насте, она спустила маску и начала его пить», — рассказал Сергей.

По его словам, после этого к паре подошел стюард по имени Иван с камерой в руках и начал снимать происходящее. Сопровождающий балерину пояснил, что бортпроводник начал высказывать претензии о том, что на Волочковой не было маски, хотя она была просто приспущена.

«Беру камеру, перевожу камеру на самолет, 90% [пассажиров сидят] без масок. Стюард начал грубить, вытягивать на конфликт. Дети испугались», — рассказал Сергей.

«Я Волочкова просто. Полсамолета сидели без масок, докопались до Волочковой», — подчеркнула балерина.

По словам собеседников «Известий», по прилете они пробыли в полиции пять часов, после чего их отпустили. Балерина отметила, что намерена судиться.

«Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — заключила Волочкова.

18 января сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, следовавшем с Мальдивских островов в Москву, из-за нежелания надеть маску. По словам пассажиров, скандал длился час, и повлиять на балерину толком не удалось. Автор размещенного в Instagram ролика с инцидентом подчеркнул, что пассажиры опасались, что самолет совершит незапланированную посадку.