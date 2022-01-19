Александр — к первым: Овечкин приближается к топ-3 снайперов в истории НХЛ

В НХЛ в январе возобновился регулярный чемпионат, проведение которого прерывалось в декабре из-за массовых заражений хоккеистов. Тогда в ковид-протоколе оказалось более 100 игроков, а около 50 матчей перенесли. Сейчас заболевших тоже немало, но игры так часто уже не переносятся. Не избежали заражений и российские игроки, притом большинство из них — лидеры своих команд. Особенно выделяется Александр Овечкин, который после кратковременной голевой засухи вновь стал забивать и вышел в лидеры бомбардирской гонки в нынешнем сезоне, что можно назвать поистине фантастическим результатом для 36-летнего хоккеиста.

Русские в «Вашингтоне»

Забросив две шайбы в ночь на 1 января на выезде против «Детройт Ред Уингз» (3:1), Овечкин перестал отличаться голами в следующих четырех матчах, которые «Вашингтон Кэпиталз» проиграл. Правда, в двух из них столичная команда набрала по одному очку, уступив в овертайме и по буллитам, а Александр в двух играх сделал по голевой передаче. Зато в последующих встречах к российскому нападающему вернулось голевое чутье. В последних трех матчах он забросил по одной шайбе. Это позволило ему догнать и перегнать лидера гонки снайперов (по числу забитых голов) и бомбардиров (по системе «гол+пас») Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз». Сейчас на счету Овечкина 55 (27+28) очков в 40 матчах.

По этому показателю Александр вышел на 24-е место в истории регулярных чемпионатов НХЛ, опередив легендарного Майка Модано. Сейчас на счету россиянина 1375 баллов в 1237 матчах. Ему осталось 16 очков для того, чтобы догнать идущего 23-м Бретта Халла. До топ-15 бомбардиров Овечкину осталось набрать меньше 100 баллов (92). Лидер по этому показателю Уэйн Гретцки, 2857 очков.

А в списке снайперов звездному россиянину и вовсе осталось забить меньше меньше голов до попадания в первую тройку. Овечкину с его 757 шайбами нужно отличиться еще девять раз, чтобы догнать идущего третьим Яромира Ягра (766). Лидирующий Гретцки за свою карьеру забил 894 шайбы.

Александр — к первым Фото: Getty Images/Icon Sportswire

— Видно, что Овечкин вновь на кураже, после серии небольших травм опять набрал форму и продолжает двигаться к рекордам, — заметил в беседе с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Ясно, что с таким здоровьем он может горы свернуть, а таланта и трудолюбия ему не занимать. Главное, чтобы серьезные повреждения обходили его стороной. Конечно, в таком возрасте совсем без болячек уже не обойтись, но нужно, чтобы это не имело больших последствий для Овечкина. Если он этого избежит, то через пару лет уже вплотную подберется к рекорду Гретцки.

Успешный матч за «Вашингтон» провел и недавно побывавший в ковид-протоколе защитник Дмитрий Орлов. Его гол и результативная передача помогли «Кэпиталз» победить дома в овертайме «Виннипег Джетс» (4:3). В этой же встрече отличился голевым пасом нападающий Евгений Кузнецов, который в последних пяти матчах набрал 6 (1+5) очков. По-прежнему в большинстве игр тренерский штаб «Вашингтона» доверяет нашему вратарю Илье Самсонову.

Вратари в Нью-Йорке

Оба нью-йоркских клуба тоже все еще держатся за российские вратарские бригады. «Нью-Йорк Айлендерс» с Семеном Варламовым и Ильей Сорокиным в ноябре и начале декабря проиграл 11 матчей подряд . Из-за этого клуб идет последним в своем дивизионе, а на стыке декабря и января именно этой команде пришлось перенести больше всех игр — восемь. Посреди этих восьми встреч было сыграно две — обе выиграны.

После окончательного возвращения из карантина «Айлендерс» провели четыре матча, одержав победы в трех из них. С учетом того, что подопечные Барри Тротца сыграли сильно меньше всех, по потерянным очкам они не очень далеко от зоны плей-офф.

В том же Столичном дивизионе «Нью-Йорк Рейнджерс» держится в зоне плей-офф во многом за счет голкипера Игоря Шестеркина. В этом сезоне с ним в составе было одержано 17 побед. А всего из первых 67 матчей за эту команду 26-летний россиянин выиграл 40, что стало повторением рекорда в истории клуба , установленного Жилем Вильмуром, выступавшим за «Рейнджерс» в 1964-1972 годах.

Александр — к первым Игорь Шестеркин (справа) в матче против Сан-Хосе Шаркс Фото: Getty Images/Amanda Cain

Не подводит команду и ее второй вратарь Александр Георгиев. Но Шестеркин идет вторым во всей лиге по проценту отраженных бросков в этом сезоне — 93,6%. Лишь Джек Кэмпбелл из «Торонто Мейпл Лифс» опережает нашего голкипера на 0,3%. Многие североамериканские СМИ считают Игоря фаворитом в борьбе за «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю сезона в НХЛ, который из россиян брали только дважды Сергей Бобровский и один раз Андрей Василевский.

— Варламов уже имеет огромный опыт в НХЛ, поэтому его успехи ожидаемы, — считает экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков. — Радует, что все больше закрепляется в команде Сорокин, который играет не реже Семена, и при этом приносит победы своему клубу. Про Георгиева и Шестеркина тоже можно говорить положительно, но Игоря, конечно, приходится выделять особенно — очень уж сильный сезон он проводит, во многом играя основную роль в том, что его команда сейчас имеет хорошие шансы на выход в плей-офф.

Наши в «Тампе»

Обладатель двух последних Кубков Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» сейчас лидирует в регулярном чемпионате и вновь будет одним из фаворитов плей-офф. 7 января в состав вернулся один из ее лидеров нападающий Никита Кучеров, с середины октября не игравший из-за травмы. Он сразу же отметился двумя голевыми передачами в домашнем матче с «Калгари Флэймз» (4:1). Всего 28-летний хоккеист после возвращения сыграл в шести встречах, лишь в одной из них не набрав ни одного очка. В этих шести матчах у него 11 (4+7) баллов. Особенно ярким выдался выездной разгром «Баффало Сейбрз» (6:1), где Никита сделал хет-трик. Продолжают держать высокий уровень вратарь «Тампы» Андрей Василевский и ее защитник Михаил Сергачев.

— Кучеров соскучился по хоккею — это видно, — сказал «Известиям» обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. — И сейчас он показывает отличную игру. Дай Бог, чтобы больше травм у него не было. Естественно, возвращение такого игрока, как Никита, усиливает клуб — это даже не обсуждается. При этом «Тампа» сама по себе очень хорошая и сбалансированная команда, уже много лет отлично выступающая в НХЛ. И в этом сезоне она снова может претендовать на самые высокие места. Хотя сезон длинный, обстоятельств много, те же травмы могут повлиять, так что фаворитов выделять не стал бы. Их вообще в НХЛ не бывает.

Александр — к первым Никита Кучеров Фото: Getty Images/Mike Ehrmann