Путин встретился с президентом Ирана в Кремле

Президент России Владимир Путин в среду, 19 января, встретился с главой Ирана Ибрахимом Раиси в Кремле.

Российский лидер предложил обсудить ситуацию в Афганистане.

«Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этим проблемам», — сказал он.

Также Путин заявил, что хотел бы услышать позицию Раиси по ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

«Мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД», — отметил российский лидер.

В свою очередь Раиси заявил, что Иран и Россия могут повысить уровень экономического взаимодействия в несколько раз.

«Наши торгово-экономические связи в нынешней ситуации, конечно же, не вызывают удовлетворения. Конечно, мы можем повысить уровень нашего торгово-экономического взаимодействия в несколько раз», — заявил президент Ирана.

Раиси пояснил, что Тегеран хочет, чтобы отношения с Москвой были всесторонними и устойчивыми. В ИРИ нет ограничений на развитие отношений с дружественной Россией, отношения двух стран будут стратегическими, добавил он.

Он также рассказал российскому лидеру о том, что Иран никогда не остановит свое развитие из-за санкций Запада. Иранский лидер пояснил, что страна прикладывает усилия к тому, чтобы санкции были сняты.

Кроме того, иранская сторона передала России проект соглашений о стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.

Переговоры президентов проходят за овальным столом. В ходе разговора Путин поблагодарил своего коллегу за визит в Москву «в непростые ковидные времена».

«Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся. Но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такого, но все-таки личного общения», — сказал президент РФ.

О том, что Путин проведет переговоры с иранским коллегой стало известно 16 января.

16 ноября 2021 года Путин и Раиси провели телефонные переговоры, во время которых обсудили обстановку в Афганистане. Кроме того, президенты затронули тему двустороннего сотрудничества.

В рамках беседы было отмечено, что во многом благодаря слаженным российско-иранским усилиям удалось сохранить государственность Сирии, ликвидировать крупный очаг международного терроризма.

Раиси стал президентом Ирана по итогам выборов, которые прошли в стране 18 июня 2021 года. При явке 48,8% избирателей он набрал 17,9 млн голосов.

19 июня Путин поздравил Эбрахима Раиси с победой. Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в разных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух стран.