Путин обсудил с президентом Ирана обстановку в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси обстановку в Афганистане. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора президенты затронули тему двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане.

«При обмене мнениями об обстановке в Афганистане подчеркнута готовность содействовать установлению в этой стране мира и стабильности. Президент России сообщил о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул российской гуманитарной помощи – продовольствия и товаров первой необходимости», — говорится в сообщении.

Российский лидер в ходе разговора с Раиси выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) пройдут в конструктивном ключе.

Кроме того, обстоятельно обсуждены актуальные темы международной повестки дня. Отмечено, что во многом благодаря слаженным российско-иранским усилиям удалось сохранить государственность Сирии, ликвидировать крупный очаг международного терроризма.

Ранее, 10 ноября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. Он подчеркнул. что это главная проблема, исходящая с афганского направления. Секретарь Совбеза отметил, что рост числа беженцев из Афганистана является угрозой региональной стабильности.

Кроме этого, страна находится на грани гуманитарного кризиса - продолжается засуха, цены на продовольствие растут и более 18 млн человек голодают.