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Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве на следующей неделе

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Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве. Об этом 16 января сообщает телеканал «Россия 1».

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Кроме того, у главы государства запланированы заседание Совета безопасности России, личные встречи и международные телефонные переговоры.

16 ноября 2021 года Путин и Раиси провели телефонные переговоры, во время которых обсудили обстановку в Афганистане. Кроме того, президенты затронули тему двустороннего сотрудничества.

В рамках беседы было отмечено, что во многом благодаря слаженным российско-иранским усилиям удалось сохранить государственность Сирии, ликвидировать крупный очаг международного терроризма.

Раиси стал президентом Ирана по итогам выборов, которые прошли в стране 18 июня 2021 года. При явке 48,8% избирателей он набрал 17,9 млн голосов.

19 июня Путин поздравил Эбрахима Раиси с победой. Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества в разных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух стран.

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