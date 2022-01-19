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Меркель отказалась от работы в ООН

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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель не приняла предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о работе. Об этом в среду, 19 января, пишет Spiegel со ссылкой на агентство DPA.

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По имеющейся информации, политик лично связалась с Гутерришем, чтобы озвучить свое решение. По словам сотрудников офиса экс-канцлера, она поблагодарила генерального секретаря и отказалась от поста.

Генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал Меркель возглавить «консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ». В своем прошлогоднем докладе о преобразовании ООН Гутерриш заявил, что данную структуру планируется привлечь к определению глобальных общественных благ и «других сфер общих интересов, где наиболее срочно нужны улучшения в управлении».

Политолог Александра Камкина в беседе с «Известиями» отметил, что такие предложения закономерны, так как Меркель «долгое время считалась главным европейским политиком».

Ангела Меркель исполняла обязанности канцлера ФРГ на протяжении 17 лет. Она стала первой женщиной, возглавляющей федеративное правительство. После проигрыша на парламентских выборах в сентябре 2021 года Меркель уступила свое место лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. После ухода с поста экс-канцлер получает пенсию (65 % от зарплаты) и распоряжается личным офисом с небольшим штатом сотрудников.

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