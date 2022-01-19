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Политолог оценил поступившее Меркель предложение о работе в ООН

Политолог Камкин допустил, что Меркель согласится на работу в ООН
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Вполне вероятно, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель согласится на работу в ООН. Такое мнение в среду, 19 января, выразил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

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«Меркель слишком энергична и честолюбива, чтобы, пусть и на достаточно неплохой немецкой пенсии, разводить розы и гладить котика. Гладить котика можно и в ООН. Вполне вероятно, что Меркель пойдет на международный уровень, учитывая, что она долгое время считалась главным европейским политиком. Это вполне логично, что ей поступают такие предложения», — сказал он.

Ранее в этот день агентство DPA со ссылкой на источники сообщило о том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Меркель консультативную должность в организации.

Отмечалось, что речь идет об органе в структуре ООН, который занимается глобальными общественными благами. По данным DPA, Гутерриш направил Меркель официальное письмо. Однако источники агентства рассказали, что та, вероятнее всего, не примет предложение.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

Свободная демократическая партия (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

2 декабря во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине состоялись торжественные проводы Меркель с поста канцлера. Оркестр бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по выбору Меркель, среди которых был и панк-хит Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen (нем. «Ты забыл цветную пленку»).

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц сменил Меркель на посту главы правительства ФРГ по итогам голосования в бундестаге. За политика проголосовали 395 депутатов.

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