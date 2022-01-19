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В ЕС пообещали масштабные санкции против России в случае ухудшения ситуации на Украине

Глава Еврокомиссии: ЕС с партнерами введут масштабные санкции против РФ в случае ухудшения ситуации на Украине
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ЕС вместе с партнерами введут масштабные санкции против России, если «ситуация на Украине ухудшится». Об этом в среду, 19 января, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Санкции — это вообще тупиковый вариант»
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«Мы подтверждаем свою солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции», — написала она в Twitter.

При этом глава Еврокомиссии добавила, что ЕС поддерживает диалог с Россией, но не приемлет попыток разделить Европу на сферы влияния.

Ранее Евросоюз уже грозил Москве новыми санкциями. Условием для их введения называлось вторжение России на Украину. Об этом, в частности, 17 января заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома. Отмечалось, что в случае «российской агрессии» в отношении Украины будут рассматриваться разные меры сдерживания, в том числе отключение от SWIFT.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым нагнетанием напряженности. Он предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. В частности, об этом он заявил 18 января, после того как Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Песков назвал подобные действия чрезвычайно опасными и не способствующими снижению напряженности.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал зарубежных партнеров не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

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