Проверку проведут в нижегородской школе из-за жалоб на тараканов в еде

В школе Нижнего Новгорода, ученики которой пожаловались на тараканов в еде из столовой, проведут внутреннее расследование. Проведенная ранее проверка организации питания учащихся накаких нарушений не выявила.

Ситуацию ИА «НьюсНН» прокомментировали в городской администрации. Дети рассказали о компоте с тараканами из школьной столовой на прошлой неделе. Однако от дежурных учителей, которые следят за питанием, ни одного обращения не поступало, как и от самих учеников.

Проверка, проведенная в школе, также не дала результата. Для выявления достоверности фото с насекомыми в компоте будет проведено внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил включить пельмени в школьное питание, в том числе в Московской области. Однако в учебных заведениях их можно только варить, но не готовить, чтобы избежать пищевых отравлений.