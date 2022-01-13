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Роспотребнадзор разрешил варить пельмени в школах

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Роспотребнадзор разрешил включить пельмени в школьное питание, в том числе в Московской области, однако в учебных заведениях их можно только варить, но не готовить.

В ведомстве объяснили, что приготовить пельмени в образовательном учреждении нелегко: нужно готовить из-под ножа, месить тесто, готовить фарш, а затем лепить. «Их необходимо готовить в достаточном объеме за короткое время, а накопление продукта несет риск пищевых отравлений», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

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Между тем отмечается, что в Подмосковье много производителей пельменей. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с техрегламентом Таможенного союза и не содержать ингредиентов, запрещенных для детского питания, например, перца, сообщает телеканал «360».

10 января губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос о добавлении в школьное меню пельменей. Он поинтересовался, почему в школьном меню отсутствуют пельмени. По его словам, многие учащиеся просят добавить это блюдо. Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн объяснил отсутствие пельменей в меню школьных столовых требованиями СанПиН, пишет «Москва 24».

Воробьев предположил, что обеспечением школ пельменями могли бы заняться компании, продукция которых не вызывает нареканий.

11 января главный санитарный врач отраслевого союза развития социального питания «Союзсоцпит» Константин Кривошонок заявил, что действующие санитарные правила на самом деле не запрещают кормить детей пельменями в школьных столовых. В беседе с «Ридусом» он рассказал, что с пельменями есть сложности чисто технического характера. Чтобы одновременно накормить этим блюдом сотни человек, нужны специальные устройства — пароконвектоматы. Никто не запрещал их использование в школах, но закупать и эксплуатировать подобную технику ради пельменей может быть накладно.

Представитель мордовской компании «МКК» Тимофей Фионов рассказал, что всё дело в наличии современного оборудования, поскольку «невозможно готовить и, самое главное, выдавать пельмени в больших количествах без использования пароконвектомата». В нем пельмени не варятся, а приготавливаются на пару, подогреваются и сохраняют форму до момента выдачи, не слипаются.

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