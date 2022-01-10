В Подмосковье проработают вопрос включения пельменей в школьное меню

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос о добавлении в школьное меню пельменей.

Глава региона отметил, что тема школьного питания очень чувствительная, и подчеркнул, что для контроля качества должны регулярно проводиться опросы детей и родителей, отмечает Федеральное агентство новостей.

В ходе заседания правительства региона 10 января губернатор поинтересовался, почему в школьном меню отсутствуют пельмени. По его словам, многие учащиеся просят добавить это блюдо.

«Во все времена, в наши школьные и студенческие годы одним из любимых блюд были пельмени. Тогда еще не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени, дайте им пельмени», — отметил Воробьев.

Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн объяснил отсутствие пельменей в меню школьных столовых требованиями СанПиНа.

«Сегодня мы из такого фарша блюда готовить не можем в рамках школьного питания. Поэтому это скорее тема для нашей работы с Роспотребнадзором», — цитирует Бронштейна телеканал «360».

Воробьев предположил, что обеспечением школ пельменями могли бы заняться компании, продукция которых не вызывает нареканий, отмечает «Москва 24».

«Если мы сертифицируем качественные компании, которые и на экспорт их тоже отправляют… В чем проблема?» — сказал глава Подмосковья.

Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова пояснила, что фарш, из которого производят пельмени, является продуктом повышенного риска, отмечает агентство городских новостей «Москва». Между тем она обещала проработать возможность включения пельменей в школьное меню в ближайшее время, пишет РИАМО.

В октябре 2021 года Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации питания школьников. В частности, в ведомстве призвали сократить количество потребляемых кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли, а также предложили варианты базового меню для разработки региональных типовых меню с учетом территориальных, национальных и других особенностей питания населения.