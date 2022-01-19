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В Кремле прокомментировали ситуацию с инфляцией в России

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Правительством принимаются меры, чтобы привести инфляцию в РФ к целевым показателям.Об этом в среду, 19 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности экономики. <…> Давят внешние факторы, внутренние факторы, прежде всего инфляционные, которые, конечно, привели инфляцию к тому уровню, который у нас есть. Поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и возвратить инфляцию к целевым показателям», — заявил журналистам Песков.

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Ни для кого этот уровень не является приемлемым, добавил пресс-секретарь.

27 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам этого года инфляция в России будет немного выше 8%. 22 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ростом инфляции в России — это отчасти плата за открытость экономики. По его словам, в правительстве знают о росте цен, а инфляция в стране является в основном импортируемой.

В конце декабря «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза в правительство сообщали, что к февралю в рознице могут подорожать: пшеничная мука (на 3,7%), хлеб (на 2,1%), подсолнечное масло (на 2,2%) относительно ноябрьских показателей.

Несмотря на то что на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают, затраты изготовителей продолжают расти. Если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться, к весне 2022 года инфляция начнет притормаживать, прогнозировали экономисты.

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