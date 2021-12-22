Мишустин назвал ситуацию с инфляцией в России платой за открытость экономики

Ситуация с ростом инфляции в России — это отчасти плата за открытость экономики. Об этом в среду, 22 декабря, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве России.

Премьер-министр России отметил, что в правительстве знают о росте цен, а инфляция в стране является в основном импортируемой.

«Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются. Эмиссия [проводимая в других странах], которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну», — сказал Мишустин, указав, что это «плата за открытость экономики».

В качестве мер по борьбе с инфляцией Мишустин назвал задачи, связанные с импортозамещением и наращиванием потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

20 декабря главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт сообщил о рисках для российской экономики, среди которых он выделил пандемию, рост инфляции, возможное введение санкций и переход западных государств на возобновляемые энергоносители.

Это заявление прокомментировал «Известиям» Максим Бирюков, старший аналитик УК «Альфа-Капитал». Он указал, что угрозы российской экономике, о которых заявили во Всемирном банке, можно разделить на локальные и долгосрочные. Например, уже в 2022 году ожидается сокращение инфляционного давления, поэтому данный фактор выпадет из перечня угроз для экономики РФ.

7 декабря президент РФ Владимир Путин указал на то, что экономическая динамика России в целом позитивная. Он подчеркнул необходимость достижения прироста реальных доходов граждан не ниже чем на 2,5%. По словам российского лидера, главной проблемой экономики на данный момент является рост инфляции. Глава государства отметил, что рост цен носит глобальный характер.