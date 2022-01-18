Три стеклозавода Украины остановили производство из-за цены на газ

Три украинских завода по переработке стекла остановились из-за неподъемной стоимости газа под угрозой увольнения 12 тыс. работников. Об этом во вторник, 18 января, сообщила профильная ассоциация «Стекло Украины».

«Из-за роста стоимости энергоресурсов три предприятия стекольной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей», — отмечается в сообщении.

По информации профильной организации, стекольные предприятия Украины стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия.

«Без работы могут остаться более 12 тыс. работников отрасли и значительное количество рабочих смежных предприятий, а бюджеты всех уровней лишатся миллиардов средств поступлений», — добавили в ассоциации.

Причиной этому, сообщили в «Стекле Украины», стал рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стекольной продукции. Другим негативным фактором, критичным для отрасли, назван значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию Украины из стран, где ниже цены на энергоносители.

Ранее, 13 января, сообщалось, что украинские хлебопекарни находятся на грани остановки производства из-за невыполнения постановления кабинета министров о поставках газа по льготным ценам. Пекари жалуются, что не могут купить газ по рыночным ценам, так как это приведет к дальнейшему росту задолженности за сырье и прекращению его поставок, в первую очередь муки.

В декабре представители украинской молочной и хлебной индустрии предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 гривен (более $2 за 1 куб. м с января).

О высоких ценах на газ на Украине предупредил еще 6 декабря замглавы научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев. В тот же день украинское министерство экономики заявило о подорожании импортного газа за год в четыре раза, до $730,6 за 1 тыс. куб. м. При этом в ноябре 2020 года его средняя стоимость составляла $182,5 за 1 тыс. куб. м.