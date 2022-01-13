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Хлебозаводы Украины допустили остановку работы из-за отсутствия льгот на газ
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Хлебозаводы Украины допустили остановку работы из-за отсутствия льгот на газ

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Украинские хлебопекарни находятся на грани остановки производства из-за невыполнения постановления кабинета министров о поставках газа по льготным ценам. Об этом заявил в четверг, 13 января, глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко изданию Delo.ua.

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31 декабря 2021 года правительство Украины установило льготные цены на поставки природного газа производителям некоторых социально значимых продовольственных товаров.

Во словам Васильченко, это постановление не выполняется, из-за чего, в частности, хлебная отрасль оказалась на грани закрытия «со дня на день», а вместе с этим возможны перебои с поставками хлеба в украинские магазины.

О сложной ситуации в отрасли сообщается и в письме Всеукраинской ассоциации пекарей президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. В ассоциации просят принять меры для разблокировки действия постановления о льготных ценах на голубое топливо.

«Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, хлебопекарские предприятия на грани остановки», — говорится в письме ассоциации, датированном 11 января.

Пекари жалуются, что не могут купить газ по рыночным ценам, так как это приведет к дальнейшему росту задолженности за сырье и прекращению его поставок, в первую очередь муки. В ассоциации отметили, что решение о поставках им газа по льготным ценам не выполняется поставщиками по надуманным причинам.

В ассоциации добавили, что большинство хлебопекарен купили газ только на первую половину января 2022 года, поскольку надеялись на обещание поставок дешевого топлива и не имели возможности купить газ на весь месяц «по астрономическим ценам». Там указали, что поставки на льготных условиях переносились несколько раз и это делает невозможным покупку газа на вторую половину января.

В декабре представители украинской молочной и хлебной индустрии предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 гривен (более $2 за 1 куб. м с января).

В декабре газета «Экономическая правда» сообщила, что украинские хлебопекари потерпят убытки из-за высокой стоимости газа для бизнеса, которая выросла за год почти в десять раз. Хлебопекари просили Зеленского и кабмин обеспечить «льготный» газ для стабильности производства.

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