Хлебозаводы Украины допустили остановку работы из-за отсутствия льгот на газ

Украинские хлебопекарни находятся на грани остановки производства из-за невыполнения постановления кабинета министров о поставках газа по льготным ценам. Об этом заявил в четверг, 13 января, глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко изданию Delo.ua.

31 декабря 2021 года правительство Украины установило льготные цены на поставки природного газа производителям некоторых социально значимых продовольственных товаров.

Во словам Васильченко, это постановление не выполняется, из-за чего, в частности, хлебная отрасль оказалась на грани закрытия «со дня на день», а вместе с этим возможны перебои с поставками хлеба в украинские магазины.

О сложной ситуации в отрасли сообщается и в письме Всеукраинской ассоциации пекарей президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. В ассоциации просят принять меры для разблокировки действия постановления о льготных ценах на голубое топливо.

«Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, хлебопекарские предприятия на грани остановки», — говорится в письме ассоциации, датированном 11 января.

Пекари жалуются, что не могут купить газ по рыночным ценам, так как это приведет к дальнейшему росту задолженности за сырье и прекращению его поставок, в первую очередь муки. В ассоциации отметили, что решение о поставках им газа по льготным ценам не выполняется поставщиками по надуманным причинам.

В ассоциации добавили, что большинство хлебопекарен купили газ только на первую половину января 2022 года, поскольку надеялись на обещание поставок дешевого топлива и не имели возможности купить газ на весь месяц «по астрономическим ценам». Там указали, что поставки на льготных условиях переносились несколько раз и это делает невозможным покупку газа на вторую половину января.

В декабре представители украинской молочной и хлебной индустрии предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 гривен (более $2 за 1 куб. м с января).

В декабре газета «Экономическая правда» сообщила, что украинские хлебопекари потерпят убытки из-за высокой стоимости газа для бизнеса, которая выросла за год почти в десять раз. Хлебопекари просили Зеленского и кабмин обеспечить «льготный» газ для стабильности производства.