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Украинские хлебопекари потерпят убытки из-за возросшей стоимости газа

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Украинские хлебопекари потерпят убытки из-за поднявшейся стоимости газа. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает «Экономическая правда».

По данным, которыми располагает издание, ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и кабмину с просьбой обеспечить «льготный» газ для стабильности производства.

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Отмечается, что всего в ассоциациях насчитывается более 85 предприятий отрасли.

Производители заявили, что рост цены на газ, сырье и другие расходы приводят к убытку в деятельности хлебопекарных предприятий. Так, за год цены на газ для бизнеса выросли почти в десять раз — в январском контракте стоимость достигла 52 тыс. гривен за одну тыс. кубов.

По словам совладельца HD-group Сергея Чекальского, при таких контрактах часть рынка уже работает «в ноль» либо и вовсе терпит убытки. Он также добавил, что в январе, когда расходы на газ достигнут более 50 грн/куб, некоторым предприятиям может не хватить доходов, чтобы покрыть зарплаты сотрудникам. В то же время невозможно поднять цены на продукцию предприятия, так как они зафиксированы контрактами с ритейлерами на определенное время, объясняет предприниматель.

«Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и другие негативные последствия экономического и социального характера», — говорится в письме к правительству и президенту страны, которое имеется в распоряжении «Экономической правды».

В связи с этим, как сообщает издание, представители отрасли просят правительство вмешаться в ситуацию и выделить хлебопекарным предприятиям часть льготного газа (10–12 млн кубов в месяц) или предоставлять целевую финансовую помощь.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящая зима будет крайне сложной для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

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