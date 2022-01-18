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Блогер Wylsacom оценил покупку Microsoft за $70 млрд Activision Blizzard

Wylsacom прокомментировал сделку Microsoft с издателем видеоигр Call of Duty и World of Warcraft
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Российский видеоблогер и обозреватель гаджетов Wylsacom прокомментировал покупку американской корпорацией Microsoft одного из крупнейших мировых издателей видеоигр Activision Blizzard Inc. По его словам, данное решение компании может быть «шагом какой-то большой стратегии».

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«Microsoft действует в очень конкретных целях как развивать свою платформу и как конкурировать с Sony. Поэтому я думаю, что все эти уже совершенные и, возможно, будущие покупки связаны исключительно с желанием развивать GamePass. Но как это повлияет на конкурентов, говорить сложно», — сказал блогер РЕН ТВ.

Также Wylsacom назвал покупку Microsoft Activision Blizzard Inc. «элементом воздействия», поскольку издательство создает одни из самых популярных игр в своих категориях, а для игроков это достаточно серьезный аргумент в пользу выбора продуктов Microsoft.

«В целом платформа Sony всегда славилась своими эксклюзивами. Но сейчас перевес в сторону Microsoft. Интересно, как Sony будет привлекать игроков в свой лагерь. Сейчас покупка XBOX с GamePass выглядит все более интересным решением в силу того, что игры становятся дороже из года в год. Сегодня не многие готовы тратить по 5-6 тысяч рублей за игру. В то время как подписка на GamePass в год стоит дешевле и дает доступ к огромному количеству тайтлов», — добавил Wylsacom.

О покупке Activision Blizzard корпорация Microsoft сообщила 18 января, назвав стоимость сделки — $68,7 млрд. Закрыть ее планируют в течение следующего года. После этого пользователям предложат множество игр Activision Blizzard в рамках подписок Xbox Game Pass и PC Game Pass.

Ранее в этот день технический эксперт Никита Кораблинов рассказал «Известиям», что для Microsoft сделка отличная возможность укрепиться на рынке и показать ближайшим конкурентам свои амбиции.

Американская студия Activision Blizzard была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision. За короткое время она стала одной из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений. В первую очередь благодаря созданию таких игровых серий, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.

В 2021 году издатель видеоигр оказался в центре скандала. Сотрудников Activision Blizzard обвинили в домогательствах и дискриминации женщин. По данным газеты The Wall Street Journal, после разбирательств были уволены 37 сотрудников, еще 44 привлекли к дисциплинарной ответственности.

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