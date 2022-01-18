Эксперт оценил перспективы покупки Microsoft студии Activision Blizzard

Покупка американской корпорацией Microsoft студии Activision Blizzard — это отличная возможность укрепиться на рынке и показать ближайшим конкурентам свои амбиции, возможности. Для Blizzard это — второе дыхание и возможность не сломаться под давлением различных известных проблем, заявил «Известиям» технический эксперт Никита Кораблинов во вторник, 18 января.

Ранее в этот же день в Microsoft сообщили, что купят студию Activision Blizzard по цене $95 за акцию. Полностью сделка оценивается в $68,7 млрд. Закрыть ее планируют в течение 2023 финансового года. После этого пользователям предложат множество игр Activision Blizzard в рамках подписок Xbox Game Pass и PC Game Pass. Генеральный директор Activision Бобби Котик останется во главе компании и будет подчиняться руководителю геймингового направления Microsoft Филу Спенсеру.

«Хоть игровое сообщество и с настороженностью относится к новости о выкупе компании, это положительно скажется на прогрессе студии Activision Blizzard», — считает Кораблинов.

Он отметил, что Microsoft давно и широко инвестирует в развитие игрового сообщества, а Blizzard — испытывает трудности. Киберспортивные дисциплины игровой компании «еле удерживают последние строчки рейтингов» и давно не могут угнаться за такими студиями, как Valve или Riot Games.

Эксперт напомнил, что Microsoft уже имеет успешные продукты в индустрии игр — серию Forza Horizon, Microsoft Flight Simulator и другие.

Студия Activision Blizzard известна созданием таких игровых серий, как Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.