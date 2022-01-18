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«Роскосмос» удивили волнения NASA из-за утечки воздуха в модуле «Звезда»

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Утечка воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) будет скоро устранена, беспокойство зарубежных партнеров по данному вопросу вызывает удивление. Об этом во вторник, 18 января, сообщил «Известиям» глава пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

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«Средства устранения негереметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле «Прогресс», после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки. Беспокойство наших партнеров необоснованно и вызывает удивление», — отметил Струговец.

Директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс 18 января допустил полную изоляцию российского модуля «Звезда», если работы над устранением утечки воздуха не будут завершены успешно.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2020 года. Для поисков места утечки экипаж корабля «Союз МС-17», который стартовал к космической станции 14 октября, взял с собой оборудование.

Космонавт Иван Вагнер 15 апреля 2021-го рассказал, что утечку воздуха в камере модуля «Звезда» удалось снизить в три раза после герметизации. Его коллега Сергей Рыжиков трещины на МКС заделывал с помощью герметика.

В июле эксперты из России и NASA определили несколько возможных мест утечки воздуха в модуле «Звезда». 12 мая «Роскосмос» образовал комиссию по борьбе с утечкой. Также была создана совместная рабочая группа между NASA и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин утечки и потенциального недопущения ее негативных последствий.

31 декабря российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда».

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