Обнаружено возможное последнее место утечки воздуха на МКС

Российские космонавты обнаружили возможное последнее место утечки воздуха в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Об этом 31 декабря сообщили в «Роскосмосе».

«Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — отметили в госкорпорации.

Как уточняется, речь не идет о новых неполадках на станции.

Средства для устранения негерметичности доставят на МКС на ближайшем грузовом корабле «Прогресс». Затем космонавты приступят к окончательному устранению утечки.

Ранее в пятницу глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что космонавты обнаружили новые проблемы с корпусом и оборудованием МКС. Он пожелал им вылечить «те проблемы, с которыми вы столкнулись, и в плане оборудования, и в плане самого корпуса».

В июле эксперты из России и NASA определили несколько возможных мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда». 12 мая «Роскосмос» образовал комиссию по борьбе с утечкой. Также была создана совместная рабочая группа между NASA и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин утечки и потенциального недопущения ее негативных последствий.

Космонавт Иван Вагнер 15 апреля рассказал, что утечку воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» удалось снизить в три раза после герметизации. Его коллега Сергей Рыжиков трещины на МКС заделывал с помощью герметика.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре прошлого года. Для поисков места утечки экипаж корабля «Союз МС-17», который стартовал к космической станции 14 октября, взял с собой оборудование.