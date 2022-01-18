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В NASA допустили изоляцию отсека модуля «Звезда» на МКС из-за утечки воздуха

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NASA и «Роскосмос» работают над устранением утечки воздуха в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), в худшем случае рассматривается полная изоляция отсека. Об этом сообщила во вторник, 18 января, директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

«В худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль», — уточнила Гейтенс на заседании Комитета по освоению космического пространства и пилотируемым полетам Консультативного совета NASA.

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Утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2020 года. Для поисков места утечки экипаж корабля «Союз МС-17», который стартовал к космической станции 14 октября, взял с собой оборудование.

Космонавт Иван Вагнер 15 апреля 2021-го рассказал, что утечку воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» удалось снизить в три раза после герметизации. Его коллега Сергей Рыжиков трещины на МКС заделывал с помощью герметика.

В июле эксперты из России и NASA определили несколько возможных мест утечки воздуха в модуле «Звезда». 12 мая «Роскосмос» образовал комиссию по борьбе с утечкой. Также была создана совместная рабочая группа между NASA и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин утечки и потенциального недопущения ее негативных последствий.

31 декабря российские космонавты обнаружили возможное последнее место утечки воздуха в модуле «Звезда» на МКС, речи не идет о новых неполадках на станции. Отмечалось, что средства для устранения негерметичности доставят на станцию на ближайшем грузовом корабле «Прогресс». Затем космонавты приступят к окончательному устранению утечки.

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