Православные отмечают Крещение Господне

19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня или Богоявления. Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали об истории и традициях Крещения.

История и значение праздника

По словам историка, исследователя Русской православной церкви Игоря Гарькавого, Богоявление наряду с Пасхой является важнейшим элементом церковного календаря. Этим православие отличается от западных традиций, где акцентируется внимание на Рождестве.

Крещение в ряду церковных праздников как бы заканчивает святки — время, которое начинается от Рождества Христова и заканчивается именно 19 января.

«Это сейчас в нашем сознании два разных праздника — праздник Рождества и праздник Крещения. На самом деле в древней церкви это был один большой праздник — праздник теофании, или богоявления. В древнейшей церкви не было отдельно Рождества, а было только лишь Богоявление, потому что свидетелями рождения Христа никто из апостолов не был, была только лишь сама Божия Матерь, ее нареченный муж Иосиф, пастухи и волхвы», — объяснил Гарькавый.

Таким образом, с одной стороны, рождение Христово — это «начало всех начал», от него отсчитывается летопись человеческой истории, а с другой стороны, свидетелями этого события апостолы не были. Начиная с Крещения вся дальнейшая жизнь Иисуса Христа проходила на глазах людей, поэтому дальше выстраивается круг церковных праздников. Но именно с этого момента, с Крещения, Христос выходит уже на открытую проповедь.

«Получается, что богоявление — это как явление Христа миру. Не случайно мы помним знаменитую картину Александра Иванова «Явление Христа народу», которая тоже именно этот момент описывает. Главным смыслом всего — и того, что мы уже отпраздновали, то есть Рождества, и того, что мы сейчас празднуем, — является именно явление Бога в мир. Это квинтэссенция церковного понимания этого праздника», — рассказал историк.

Традиции Крещения

Народные наблюдения о зиме как о явлении и о зимнем солнцестоянии наложились на обрядности Святок (6-19 января). С этим временем также связана и обрядность купания в Крещение: с одной стороны, Святки — это период духовной радости, но с другой стороны, это окончание рождественского поста, время шумного веселья. В это время по деревням ходили переодетые люди — «ряженые». Церковь не одобряла это, но в народной культуре такая традиция пустила глубокие корни. По словам Гарькавого, все эти традиции как бы совмещались с христианскими текстами и укладывались в канву праздника, но также и проступали языческие моменты: шумное веселье, иногда неумеренное употребление спиртных напитков.

Традиция крещенских купаний олицетворяет воспоминание о том, как Христос своим омовением освятил иорданские воды.

Историк отмечает, что омовение в древности совершали византийские императоры, традиция также имеет античные корни. На Руси она стала популярной, потому что означала желание очиститься, соприкасаясь с водой, которая освящена благодатью Святого духа. Однако эксперт подчеркнул, что купание в проруби — все-таки экстремальный вариант омовения, потому что византийские императоры жили в другой климатической зоне.

«На Руси, наверное, это все-таки тоже было не всеобщим обрядом, а вот кому по традиции полагалось через это пройти, это тем людям, кто во время Святок нарушил церковный этикет — предписания церкви о должном поведении. Во-первых, это были те, кто участвовал в этих самых обряжениях, кто носил личины, кто, может быть, себя слишком вольно вел во время праздников, нарушая какие-то запреты. Омовение подразумевалось как прежде всего очищение и в каком-то смысле епитимья для тех людей, которые так поступали. Мы не видим в источниках древности массового купания в купелях. Мы не видим купания женщин, детей уж точно», — добавил Гарькавый.

С церковной точки зрения, обязательным в Крещение является посещение богослужения в этот день. Важно участие верующих в освящении воды, в молитве. Купание — факультативная традиция.

Советы врача в Крещенские купания

С медицинской точки зрения, Крещенские купания — это шоковая терапия. Она полезна только для здоровых, закаленных и подготовленных людей. При наличии ряда заболеваний от народной традиции лучше отказаться, считает главный врач лаборатории LabQuest Светлана Савченко.

«Прежде всего, категорически нельзя окунаться в крещенскую купель тем, кто страдает туберкулезом, хроническими заболеваниями почек, гипертонической болезнью, аритмией, сахарным диабетом и эпилепсией. Для них зимнее купание может обернуться серьезными осложнениями», — подчеркнула она.

Кроме того, противопоказано крещенское купание и тем, кто перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме в течение последних шести месяцев. Не рекомендуется оно и тем, что страдает заболеваниями органов дыхания — бронхиальной астмой, бронхитом, гайморитом.

«Безусловно, контрастный душ, обливания холодной водой и моржевание приносят пользу организму как один из видов закаливания. Но заниматься этим надо постоянно, только тогда организм укрепляет иммунитет. Даже полностью здоровые люди, у которых отсутствуют противопоказания к данной процедуре, в том числе по результатам лабораторной диагностики, должны готовить свой организм к окунанию в прорубь заблаговременно, как минимум за неделю, чтобы избежать возможных негативных последствий», — поделилась Савченко.

Категорически несовместимы окунание в прорубь и алкоголь, добавляет врач. Традицию соблюдать не рекомендуется также пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам.

После купания нужно переодеться в несколько слоев просторной теплой одежды и выпить чай с медом.

Доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков, в свою очередь, рекомендовал готовиться к зимним купаниям за несколько месяцев до Крещения.

«Начинать следует с обливаний прохладной, затем холодной водой в душе, купания в водоемах с низкой температурой воды, непродолжительных прогулок при прохладной погоде с минимумом одежды. «Люди-моржи» адаптированы к низким температурам и купание в ледяной воде для них не страшно», — заявил он.

18 января врач-инфекционист Николай Малышев также отметил, что не стоит купаться в проруби при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и во время обострения хронических заболеваний.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные — ночью до минус 12.