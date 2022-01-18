Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе

Украинский военный подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Новолуганское. Об этом 18 января сообщил офицер пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Александр Мазейкин.

«В ходе проведения инженерных работ по оборудованию позиции для стрельбы из автоматического гранатомета станкового АГС-17 в районе населенного пункта Новолуганское. В результате подрыва на взрывном устройстве получил осколочные ранения грудной клетки военнослужащий 2-го батальона 30-й бригады», — сказал он.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у них быть не может.

Ранее в тот же день зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич выразил мнение, что ситуация в Донбассе сильно ухудшается. По его словам, это наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

До этого, 31 декабря, Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.