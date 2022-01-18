Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе
Общество
СК отметил своевременность принятого закона о пожизненном сроке для педофилов
Культура
Личные письма Эдуарда Лимонова продадут на аукционе
Мир
В ГД указали на приравнивание Вашингтоном «избранности» к вседозволенности
Мир
Путин и президент Азербайджана Алиев провели телефонные переговоры
Экономика
Запасов газа в хранилищах Германии осталось на 18 дней
Мир
МИД РФ подтвердил атаку северокорейских хакеров на послов
Туризм
Крым проработает вопрос налаживания авиасообщения с Сирией
Интернет
Microsoft купит издателя Call of Duty и World of Warcraft за $68,7 млрд
Мир
Лавров и Блинкен провели телефонный разговор

Украинский военный подорвался при оборудовании позиций в Донбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский военный подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при оборудовании позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Новолуганское. Об этом 18 января сообщил офицер пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Александр Мазейкин.

Морозный конфликт: чем закончился 2021 год для Донбасса
И о каком будущем мечтают в непризнанных республиках

«В ходе проведения инженерных работ по оборудованию позиции для стрельбы из автоматического гранатомета станкового АГС-17 в районе населенного пункта Новолуганское. В результате подрыва на взрывном устройстве получил осколочные ранения грудной клетки военнослужащий 2-го батальона 30-й бригады», — сказал он.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у них быть не может.

Ранее в тот же день зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич выразил мнение, что ситуация в Донбассе сильно ухудшается. По его словам, это наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

До этого, 31 декабря, Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022